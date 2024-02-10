Терзич о победе над «Фрайбургом»: «Лучший матч «Боруссии» в этом году»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в матче 21-го тура бундеслиги.

«Сегодня мы показали лучший матч в 2024 году — контролировали игру с самого начала. Было нелегко поддерживать ритм из-за долгой паузы в первом тайме. Мы хорошо оборонялись. Мы сыграли очень дисциплинировано и зрело, если не считать одного отрезка, когда у нас не получалась игра с мячом», — цитирует тренера пресс-служба дортмундцев.

В первом тайме игра была остановлена из-за болельщиков, которые бросали на поле шоколадные монеты и теннисные мячи.

«Боруссия» набрала 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Фрайбург» идет на 7-й строчке — 28 очков.