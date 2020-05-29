Гол Хаверца принес «Байеру» победу над «Фрайбургом»

«Байер» обыграл «Фрайбург» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч на 54-й минуте забил Кай Хаверц, который на 66-й минуте был заменен после того, как получил повреждение. «Байер» набрал 56 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 38 очков и восьмое место.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет с «Боруссией» (Менхенгладбах), а «Байер» примет «Баварию».

Чемпионат Германии. Бундеслига

29-й тур

«Фрайбург» — «Байер» — 0:1 (0:0)

Гол: Хаверц, 54.

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Гульде, 66), Линхарт, Кох (Франц, 75), Хефлер, Грифо (Квон Чхан Хун, 75), Шоллои (Шмид, 66), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 75).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Бендер, Та, Синкгравен (Аларио, 62), Баумгартлингер, Арангис, Амири, Хаверц (Диаби, 66), Вирц (Тапсоба, 85), Бэйли (Паулинью, 85).

Предупреждения: Аларио, 81. Амири, 90+2.

Судья: Фриц.

29 мая. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

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