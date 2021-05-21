Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму

15:15
Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму. Фото ФК «Боруссия».
Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму. Фото ФК «Боруссия».
Теги:

Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба желтом и черном цветах. Отличительной чертой стали полоски на рукавах.

В презентации новой формы участвовали Эмре Джан, Марко Ройс и Махмуд Даут.

За тур до конца «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги и уже гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Чехия: трансляция Первого канала — смотрите стартовый матч ЧМ-2021
Определилась очередность выхода Манижи в финале «Евровидения»
Москвичка получила разряд в 3000 вольт, проходя мимо стройки
Внезапно умер в расцвете лет мангака Кэнтаро Миура

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд