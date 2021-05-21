Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба желтом и черном цветах. Отличительной чертой стали полоски на рукавах.

В презентации новой формы участвовали Эмре Джан, Марко Ройс и Махмуд Даут.

За тур до конца «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги и уже гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.