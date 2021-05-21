Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму
15:15
Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба желтом и черном цветах. Отличительной чертой стали полоски на рукавах.
В презентации новой формы участвовали Эмре Джан, Марко Ройс и Махмуд Даут.
За тур до конца «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги и уже гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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