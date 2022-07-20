Гнабри рассказал о первых впечатлениях от «Баварии»
Форвард Серж Гнабри поделился первыми воспоминаниями о «Баварии». Ранее он продлил контракт с мюнхенским клубом до лета 2026 года. Это будет его пятый сезон в «Баварии».
«Помню, когда я играл за «Арсенал» и «Бавария» выпала нам в соперники, я подумал: «Вау, какой же клуб, хотел бы я играть за него». И вот я выступаю в «Баварии». Никогда не сомневался, что я достоин этого. Это клуб, в котором можно побеждать всегда», — цитирует Гнабри derbyderbyderby.it.
В прошедшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Завтра, 21 июля, команда проведет товарищескую игру с «Ди Си Юнайтед». Начало — в 2.30 мск.
Источник: https://www.derbyderbyderby.it/
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
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|0
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|0-0
|0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Вердер
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|0-0
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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