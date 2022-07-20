Гнабри рассказал о первых впечатлениях от «Баварии»

Форвард Серж Гнабри поделился первыми воспоминаниями о «Баварии». Ранее он продлил контракт с мюнхенским клубом до лета 2026 года. Это будет его пятый сезон в «Баварии».

«Помню, когда я играл за «Арсенал» и «Бавария» выпала нам в соперники, я подумал: «Вау, какой же клуб, хотел бы я играть за него». И вот я выступаю в «Баварии». Никогда не сомневался, что я достоин этого. Это клуб, в котором можно побеждать всегда», — цитирует Гнабри derbyderbyderby.it.

В прошедшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Завтра, 21 июля, команда проведет товарищескую игру с «Ди Си Юнайтед». Начало — в 2.30 мск.