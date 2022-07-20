Де Лигт считает, что будет играть в «Баварии», как в «Аяксе»

Новичок «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мнением о том, какой стиль игры у него будет в мюнхенском клубе. Ранее он выступал за «Ювентус».

«Думаю, здесь я буду играть так, как играл в «Аяксе». В «Ювентусе» все было немного по-другому. Думаю, буду защищаться, но также и играть с мячом, сильнее, но и быстрее», — приводит пресс-служба клуба сдлва де Лигта.

Напомним, 22-летний де Лигт подписал с «Баварией» контракт, рассчитанный до 2022 года.