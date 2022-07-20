Мусса Диаби не уйдет из «Байера» этим летом

Нападающий леверкузенского «Байера» Мусса Диаби объявил, что не покинет команду этим летом.

«Я принял решение и в следующем сезоне снова буду играть за леверкузенский «Байер», — цитирует RP Диаби.

Действующий контракт Диаби рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Диаби сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.