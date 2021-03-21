Гнабри остался доволен результатом матча «Баварии» со «Штутгартом»
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри высказался о победе команды над «Штутгартом» (4:0) в 26-м туре чемпионата Германии.
В этой встрече 25-летний немец отметился голом на 22-й минуте.
«Сначала мы испытывали странные чувства. Но потом все пошло как по маслу. Атмосфера этого матча будет отражаться в нас и на следующей неделе. Но пока нас ждет перерыв на сборные. А после мы будем предвкушать матч с «Лейпцигом». Матч со «Штутгартом» придаст нам уверенности», — цитирует Гнабри официальный сайт «Баварии».
После 26 туров бундеслиги «Бавария» набрала 61 балл и расположилась на 1-м месте в турнирной таблице. 3 апреля команда сыграет с «Лейпцигом» в 27-м туре чемпионата Германии. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю