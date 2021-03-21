Гнабри остался доволен результатом матча «Баварии» со «Штутгартом»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри высказался о победе команды над «Штутгартом» (4:0) в 26-м туре чемпионата Германии.

В этой встрече 25-летний немец отметился голом на 22-й минуте.

«Сначала мы испытывали странные чувства. Но потом все пошло как по маслу. Атмосфера этого матча будет отражаться в нас и на следующей неделе. Но пока нас ждет перерыв на сборные. А после мы будем предвкушать матч с «Лейпцигом». Матч со «Штутгартом» придаст нам уверенности», — цитирует Гнабри официальный сайт «Баварии».

После 26 туров бундеслиги «Бавария» набрала 61 балл и расположилась на 1-м месте в турнирной таблице. 3 апреля команда сыграет с «Лейпцигом» в 27-м туре чемпионата Германии. Начало встречи — в 19.30 (мск).