Левандовски: «После удаления забивать и создавать моменты для «Баварии» стало вызовом»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» (4:0). Поляк в этой встрече оформил хет-трик.
«Если выходишь на поле, то должен всегда стараться выложиться на максимум ради команды. Нам удалось сделать то, что мы планировали. После красной карточки мы играли действительно очень хорошо. Этот инцидент взбодрил нас. До этого мы играли неидеально. После забивать и создавать моменты для нас стало вызовом. После первого гола мы хотели продолжать атаковать и старались прибавить», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.
После этого матча «Бавария» единолично лидирует, набрав 61 очко, «Штутгарт» с 36 очками — на восьмой строчке.
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