Холанн — о ничьей с «Кельном»: «Нас это только мотивирует. Мы станем сильнее»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в своем Twitter прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (2:2).
В этой встрече футболист оформил дубль.
«Не лучший результат. Нас это только мотивирует. Мы станем снова сильнее! Спасибо болельщикам «Боруссии» за поддержку. Мы скоро вернемся», — написал 20-летний норвежец.
В текущем сезоне игрок провел 30 матчей за «Боруссию» и забил 32 мяча при восьми голевых передачах
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