Главный тренер «Униона»: «Бавария» одержала заслуженную победу»

Главный тренер «Униона» Урс Фишер после поражения от «Баварии» в матче 9-го тура чемпионата Германии (1:2) отметил, что соперник одержал заслуженную победу.

— «Бавария» одержала заслуженную победу, — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Фишера. — Но в случае с первым голом мы были недостаточно внимательны, «Бавария» этим воспользовалась. В случае со вторым голом Левандовски добрался до мяча скорее случайно. Конечно, «баварцы» на протяжении всего матча доминировали, но мы на самом деле хорошо оборонялись. Я горжусь своей командой, мы сильно усложнили «Баварии» задачу.

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