Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Главный тренер «Униона»: «Бавария» одержала заслуженную победу»

09:07
Теги:

Главный тренер «Униона» Урс Фишер после поражения от «Баварии» в матче 9-го тура чемпионата Германии (1:2) отметил, что соперник одержал заслуженную победу.

— «Бавария» одержала заслуженную победу, — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Фишера. — Но в случае с первым голом мы были недостаточно внимательны, «Бавария» этим воспользовалась. В случае со вторым голом Левандовски добрался до мяча скорее случайно. Конечно, «баварцы» на протяжении всего матча доминировали, но мы на самом деле хорошо оборонялись. Я горжусь своей командой, мы сильно усложнили «Баварии» задачу.

Бавария — Унион Б

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир