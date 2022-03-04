Главный тренер «Байера»: «Азмун еще не на уровне стартового состава»

Тренер «Байера» заявил, что Азмун еще не на уровне стартового состава

Главный тренер «Байера» Джерардо Сеоане рассказал о травме нападающего Сердара Азмуна, который перешел в леверкузенский клуб из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«У Азмуна нет жалоб, — приводит слова Сеоане пресс-служба леверкузенского клуба. — На этой неделе Сердар хорошо тренировался. Несмотря на это, Азмун еще не на уровне стартового состава. Ему нужно провести еще несколько тренировок, чтобы выйти на лучший уровень».

Завтра, 4 марта, «Байер» встретится с «Баварией» в матче 25-го тура бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

После 24 туров бундеслиги леверкузенский клуб набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих мюнхенцев на 14 баллов.