Холанн хочет выиграть «Золотой мяч» в новом клубе. Он считает, что связка с Мбаппе в «Реале» может помочь ему в этом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет перейти в клуб, который даст ему возможность выиграть «Золотой мяч», сообщает Marca.

По информации источника, 21-летний норвежец хочет войти в истории футбола, а получение «Золотого мяча» стало для него навязчивой идеей.

Отмечается, что нападающий сообщил о своем желании своему агенту Мино Райоле.

При этом Холанн хочет играть важную роль в новом клубе, но не возражает против звездного партнера по атаке. Он знает, что связка с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе в «Реале» может помочь ему в борьбе за «Золотой мяч».

В мадридском клубе считают, что трансфер норвежца возможен, но сейчас сливочные сосредоточены на подписании Мбаппе.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.