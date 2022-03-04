Лапорта считает, что на трансфер Холанна «Барселоне» нужно будет потратить более 150 миллионов евро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что каталонский клуб сможет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент каталонского клуба обсуждал возможную сделку с агентом 21-летнего норвежца Мино Райолой. Лапорта считает, что на трансфер нападающего «Барселоне» нужно будет потратить более 150 миллионов евро. Сейчас он занят поиском финансирования для этого перехода.

Отмечается, что хорошие отношения президента клуба с Райолой могут поспособствовать переходу Холанна. При этом трансфер норвежца — единственная сделка, за которую «Барса» собирается платить. Все остальные летние новички придут в стан каталонцев в статусе свободных агентов.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.