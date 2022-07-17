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Сегодня, 08:45

Нагельсманн опроверг, что просил «Баварию» купить Роналду

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, правда ли, что он просил мюнхенский клуб приобрети нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

— Правда ли, что вы хотели, чтобы «Бавария» купила Роналду?

— Я тоже читал об этом, но это неправда, — приводит слова Нагельсманна Кристиан Фальк в Twitter.

Ранее сообшалось, что 37-летний португалец хочет покинуть манкунианский клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/cfbayern/status/1548338298338217986

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Криштиану Роналду
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Юлиан Нагельсманн
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В «Баварии» считают, что покупка Роналду не соответствует философии клуба
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
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 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
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 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
6.08 16:30
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 - : -
6.08 16:30
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