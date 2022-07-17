Нагельсманн опроверг, что просил «Баварию» купить Роналду

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, правда ли, что он просил мюнхенский клуб приобрети нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

— Правда ли, что вы хотели, чтобы «Бавария» купила Роналду?

— Я тоже читал об этом, но это неправда, — приводит слова Нагельсманна Кристиан Фальк в Twitter.

Ранее сообшалось, что 37-летний португалец хочет покинуть манкунианский клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.