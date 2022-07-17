«Бавария» хочет купить двух игроков «Наполи» этим летом

«Бавария» интересуется двумя игроками «Наполи», пишет Il Mattino. Руководство немецкого клуба хочет видеть в команде нападающего Виктора Осимхена и полузащитника Петра Зелиньски.

По данным издания, «Бавария» уже сделала запрос в Неаполь по трансферам этих игроков. Боссы клуба готовы заплатит 100 миллионов евро за футболистов.

Трансферная стоимость Осимхена — 65 миллионов евро. Его соглашение рассчитан до лета 2025 года.

Стоимость Зелиньски — 40 миллионов. Его соглашение истекает летом 2024 года.