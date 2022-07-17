В «Баварии» считают, что покупка Роналду не соответствует философии клуба

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мюнхенский клуб.

«Мне очень нравится Роналду — все знают о его феноменальности. Но у каждого клуба есть своя философия, и я не думаю, что подписание Роналду сейчас будет правильным ходом для «Баварии» и всей бундеслиги», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 37-летний форвард пропустил несколько тренировок манкунианцев, а также не поехал вместе с командой на предсезонный сбор в Таиланд.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.

Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.