Главный тренер «Баварии» Тухель: «Кейн — игрок мирового уровня, он оказывает огромное влияние на команду»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил выступление нападающего Харри Кейна за команду. По его словам, футболист оказывает большое влияние на команду.

22 октября «Бавария» на выезде обыграла «Майнц» (3:1). Кейн отметился голом в этой встрече.

«Он более чем талантлив, это игрок абсолютно мирового уровня. У него есть талант, способности, аура, индивидуальность, скромность, любовь и преданность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть родную страну, и я думаю, что мы можем этим гордиться. Это отличное подписание. Харри оказывает огромное влияние. Он первый выходит на тренировочное поле и ведет себя раскрепощенно. У него такой характер, он любит тренироваться. И если ты великий игрок, все, что ты делаешь, имеет значение», — приводит пресс-служба официального сайта УЕФА слова Тухеля.

Этим летом Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Сумма сделки составила 100 миллионов евро. Всего в текущем сезоне 30-летний футболист провел 11 матчей за новую команду, отметился 10 голами и 5 результативными передачами.