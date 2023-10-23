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Главный тренер «Баварии» Тухель: «Кейн — игрок мирового уровня, он оказывает огромное влияние на команду»

Алина Савинова
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил выступление нападающего Харри Кейна за команду. По его словам, футболист оказывает большое влияние на команду.

22 октября «Бавария» на выезде обыграла «Майнц» (3:1). Кейн отметился голом в этой встрече.

«Он более чем талантлив, это игрок абсолютно мирового уровня. У него есть талант, способности, аура, индивидуальность, скромность, любовь и преданность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть родную страну, и я думаю, что мы можем этим гордиться. Это отличное подписание. Харри оказывает огромное влияние. Он первый выходит на тренировочное поле и ведет себя раскрепощенно. У него такой характер, он любит тренироваться. И если ты великий игрок, все, что ты делаешь, имеет значение», — приводит пресс-служба официального сайта УЕФА слова Тухеля.

Этим летом Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Сумма сделки составила 100 миллионов евро. Всего в текущем сезоне 30-летний футболист провел 11 матчей за новую команду, отметился 10 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0286-194835638c34-0bb49794e0a2-1000--tuchel-on-bayern-kane-tel/
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Тухель признался, что матч «Баварии» с «Майнцем» был очень сложным для команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Бавария 8 6 2 0 26-7 20
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Аугсбург 8 2 2 4 15-19 8
11
 Хайденхайм 8 2 1 5 12-20 7
12
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
13
 Боруссия М 8 1 3 4 14-19 6
14
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
15
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
16
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
17
 Бохум 8 0 4 4 6-21 4
18
 Майнц 8 0 2 6 7-22 2
Результаты / календарь
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34 тур
27.10 21:30
Бохум – Майнц
 - : -
28.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 - : -
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 - : -
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 - : -
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
29.10 17:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
29.10 19:30
Байер – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 9
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 4
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 7 1 2
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 4 1 1
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