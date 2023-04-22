Тухель — о поражении от «Майнца»: «Я не увидел у «Баварии» сил на то, чтобы дать отпор»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

«Это совершенно бессмысленное поражение, — цитирует Bayern & Germany Тухеля. — Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело. Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой. Кажется, мы устали. Мы выглядим как команда, сыгравшая уже 80 матчей в этом сезоне. Мы не способны играть в футбол без ошибок».

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков. «Майнц» располагается на 6-й строчке — 45 очков.