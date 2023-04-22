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Сегодня, 18:26

«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче бундеслиги

Мария Гусева
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«Майнц» — «Бавария».
Фото AFP

«Бавария» на выезде проиграла «Майнцу» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 1:3.

Счет открыл нападающий мюнхенцев Садио Мане на 29-й минуте встречи. Форвард «Майнца» Людовик Айорк сравнял счет на 65-й минуте. Через 8 минут Леандру Баррейру вывел хозяев вперед. На 79-й минуте гол забил Аарон Мартин и установил окончательный счет встречи.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков. «Майнц» располагается на 6-й строчке — 45 очков.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
3:1
Бавария

В другом матче «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Кельну» — 1:3.

В составе хозяев единственный гол забил Каспер Дольберг. У гостей отличились Флориан Каинц, Дэви Зельке и Ян Тильман.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:3
Кельн

«Вольфсбург» на выезде разгромил «Бохум» — 5:1.

В составе победителей голы забили Маттиас Сванберг (дубль), Якуб Каминьский, Патрик Виммер и Лука Вальдшмидт. За «Бохум» отличился Мориц Брощински.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:5
Вольфсбург

«Герта» на своем поле проиграла «Вердеру» — 2:4.

У хозяев отличились Джессик Нганкам и Доди Лукебакио. В составе хозяев хет-трик оформил Марвин Дукш, еще один гол забил Митчелл Вайзер.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:4
Вердер
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Герта
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
Бундеслига
31
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Аугсбург» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче бундеслиги

Бундеслига: «Майнц» победил «Баварию», «Боруссия» Д — «Айнтрахт» и другие матчи 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
7
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 1 : 1
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 1 : 5
22.04 16:30
Герта – Вердер
 2 : 4
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 1 : 3
22.04 16:30
Майнц – Бавария
 3 : 1
22.04 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Шальке
 - : -
23.04 18:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
23.04 20:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 25 1 5
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