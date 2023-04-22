«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче бундеслиги

«Бавария» на выезде проиграла «Майнцу» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 1:3.

Счет открыл нападающий мюнхенцев Садио Мане на 29-й минуте встречи. Форвард «Майнца» Людовик Айорк сравнял счет на 65-й минуте. Через 8 минут Леандру Баррейру вывел хозяев вперед. На 79-й минуте гол забил Аарон Мартин и установил окончательный счет встречи.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков. «Майнц» располагается на 6-й строчке — 45 очков.

В другом матче «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Кельну» — 1:3.

В составе хозяев единственный гол забил Каспер Дольберг. У гостей отличились Флориан Каинц, Дэви Зельке и Ян Тильман.

«Вольфсбург» на выезде разгромил «Бохум» — 5:1.

В составе победителей голы забили Маттиас Сванберг (дубль), Якуб Каминьский, Патрик Виммер и Лука Вальдшмидт. За «Бохум» отличился Мориц Брощински.

«Герта» на своем поле проиграла «Вердеру» — 2:4.

У хозяев отличились Джессик Нганкам и Доди Лукебакио. В составе хозяев хет-трик оформил Марвин Дукш, еще один гол забил Митчелл Вайзер.