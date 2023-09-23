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23 сентября, 22:28

Тухель: «Я доволен отношением команды к делу и тем, как она подошла к игре с «Бохумом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Бохумом» (7:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

«Мы знаем, как неудобно играть против «Бохума». В последних трех матчах у них было больше всего ударов по воротам. Мы знали, что должны использовать определенные ситуации, выигрывать верховые и вторые мячи. Так мы и сделали, и все получилось. Мы вошли в хороший ритм, фантастически владели мячом, использовали свои шансы. Это была заслуженная победа и отличный рабочий день для нас.

Я очень доволен отношением команды к делу и тем, как она подошла к игре. Сегодня это был явный шаг вперед. Это была очень собранная игра на высоком уровне и очень хорошая командная игра», — приводит слова Тухеля Sky.

«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).

Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
4
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
5
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
6
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
9
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
10
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
11
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
Результаты / календарь
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34 тур
22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 3 : 1
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 2 : 1
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 0 : 1
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 7 : 0
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 1 : 0
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 0 : 2
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 2 : 1
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
24.09 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 5
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Джереми Фримпонг

Джереми Фримпонг

Байер

 3
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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