Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна главным тренером сборной Германии
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер высказался о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера национальной команды.
«У него есть энергия и желание, чтобы справиться с этой работой. Это будет здорово для нас. У Юлиана много задумок в запасе, он найдет подходящие для этой команды. Для меня ничего не изменилось. Я доступен для выбора», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.
36-летний Нагельсманн подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Он сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
4
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
5
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
9
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
10
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|3 : 1
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|0 : 1
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|7 : 0
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|1 : 0
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|0 : 2
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|2 : 1
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Джереми Фримпонг
Байер
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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