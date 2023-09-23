Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна главным тренером сборной Германии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер высказался о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера национальной команды.

«У него есть энергия и желание, чтобы справиться с этой работой. Это будет здорово для нас. У Юлиана много задумок в запасе, он найдет подходящие для этой команды. Для меня ничего не изменилось. Я доступен для выбора», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

36-летний Нагельсманн подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Он сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября.