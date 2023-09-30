Тухель — о ничьей с «Лейпцигом»: «Допустили много ошибок, беру ответственность на себя»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (2:2) в 6-м туре бундеслиги.

«Менталитет, настрой, скорость игры — все это было намного лучше после перерыва. Поэтому мы заслужили победу. «Бавария» начала очень хорошо и имела шанс после двух минут игры. Потом мы допустили много ошибок и были слишком статичны. Может быть, стартовый план был ошибочным. Я беру на себя ответственность, это не проблема. Индивидуально мы были слишком небрежны в эпизодах с пропущенными мячами», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».

«Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками.