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30 сентября, 23:30

Тухель — о ничьей с «Лейпцигом»: «Допустили много ошибок, беру ответственность на себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Тухель.
Фото AFP

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (2:2) в 6-м туре бундеслиги.

«Менталитет, настрой, скорость игры — все это было намного лучше после перерыва. Поэтому мы заслужили победу. «Бавария» начала очень хорошо и имела шанс после двух минут игры. Потом мы допустили много ошибок и были слишком статичны. Может быть, стартовый план был ошибочным. Я беру на себя ответственность, это не проблема. Индивидуально мы были слишком небрежны в эпизодах с пропущенными мячами», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».

«Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками.

ФК Бавария
ФК Лейпциг
Томас Тухель
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Киммих: «Я думаю, что ничья с «Лейпцигом» была справедливым результатом»

Боатенг может вернуться в «Баварию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
9
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
10
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
15
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
16
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 1 : 3
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 0 : 2
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 1 : 0
30.09 16:30
Майнц – Байер
 0 : 3
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 2 : 0
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 2 : 2
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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