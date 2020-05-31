Гладбахская «Боруссия» разгромила «Унион», Тюрам сделал дубль

«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Унион» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:1. Дубль в составе победителей оформил Маркус Тюрам, сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама.

Победа вывела «Боруссию» на третье место в таблице. От дортмундских одноклубников их отделяет 1 очко, от «Баварии» — 11.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

«Боруссия» М — «Унион» — 4:1 (2:0)

Голы: Нойхаус, 17 (1:0). Тюрам, 41 (2:0). Андерссон, 50 (2:1). Тюрам, 59 (3:1). Плеа, 81 (4:1).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90), Лайнер, Штиндль (Бенеш, 82), Хофманн (Траоре, 82), Нойхаус (Дукуре, 90), Херрманн (Крамер, 73), Плеа, Тюрам.

«Унион»: Гикевич, Суботич (Кроос, 46), Триммель, Фридрих, Ленц (Рюерсон, 60. Мес, 65), Шлоттербек, Гентнер (Юнус Малли, 80), Премель, Андерссон, Ингвартсен (Уджа, 80), Бюльтер.

Предупреждения: Бюльтер, 19. Фридрих, 30. Хофманн, 33. Лайнер, 43. Нойхаус, 61.

Судья: Вилленборг.

31 мая. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».