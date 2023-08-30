«Герта» расторгла контракт с бывшим защитником «Рубина» Уремовичем

Экс-защитник «Рубина» Филип Уремович расторг контракт с «Гертой», сообщается на официальном сайте берлинцев.

Соглашение с 26-летним хорватом расторгнуто по обоюдному согласию.

«Филип подошел к нам с пожеланием, и в ходе наших бесед мы пришли к соглашению, что прекращение сотрудничества — лучшее решение для всех сторон», — приводит слова спортивного директора клуба Бенджамена Вебера официальный сайт «Герты».

Уремович выступал за «Герту» с лета прошлого года. Он провел за берлинцев 23 матча, в которых отличился одним голом. До «Герты» защитник с 2018 по 2022 годы играл за «Рубин».