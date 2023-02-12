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Сегодня, 19:29

Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Герте»

Мария Гусева
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«Герта» — «Боруссия» М — 4:1.
Фото Global Look Press

«Герта» на своем поле обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 4:1.

Счет на 17-й минуте открыл защитник гостей Нико Эльведи. На 30-й минуте нападающий Йессик Нганкам сравнял счет. На 52-й минуте защитник Мартон Дардай вывел «Герту» вперед. В добавленное ко второму тайму время отличились нападающие Дерри Шерхант и Доди Лукебакио.

«Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 17 очков. «Боруссия» из Менхенгладбаха располагается на 10-й строчке с 26 очками.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
12 февр, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
4:1
Боруссия М

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Герта
Бундеслига
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 0 : 0
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 3 : 0
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 1
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 3
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 3 : 1
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 2
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 4 : 1
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 2
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