Дубль Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «Гертой»
«Бавария» одолела «Герту» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.
Дубль в составе мюнхенцев сделал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Еще один гол на счету нападающего Джамала Мусиала.
Отметим, что «Бавария» выигрывала со счетом 3:0, но на перерыв после первого тайма ушла при счете 3:2.
Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и вышли на первое место в таблиц, набрав 28 очков и обойдя «Унион» (26 очков), у которого есть матч в запасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
2
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|
3
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|
4
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|
7
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|
8
|Хоффенхайм
|12
|5
|3
|4
|18-13
|18
|
9
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
10
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|
11
|Кельн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|
12
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
14
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|
15
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|
18
|Шальке
|12
|1
|3
|8
|11-28
|6
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|3 : 1
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 0
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|0 : 3
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|- : -
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|9
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
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