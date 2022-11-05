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Дубль Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «Гертой»

Иван Шитик
Корреспондент
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5 ноября. «Герта» — «Бавария» — 2:3.
Фото Reuters

«Бавария» одолела «Герту» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

Дубль в составе мюнхенцев сделал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Еще один гол на счету нападающего Джамала Мусиала.

Отметим, что «Бавария» выигрывала со счетом 3:0, но на перерыв после первого тайма ушла при счете 3:2.

Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и вышли на первое место в таблиц, набрав 28 очков и обойдя «Унион» (26 очков), у которого есть матч в запасе.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:3
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:2
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:3
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:3
Вольфсбург

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Основные источники исследования

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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Герта
ФК Лейпциг
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Герта» — «Бавария», «Байер» — «Унион» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
4
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
7
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
8
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
9
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
10
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
11
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
15
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
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4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 3 : 0
5.11 17:30
Герта – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 0 : 3
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 - : -
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
6.11 19:30
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 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

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 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
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Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 5
И К Ж
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