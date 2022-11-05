Дубль Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «Гертой»

«Бавария» одолела «Герту» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

Дубль в составе мюнхенцев сделал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Еще один гол на счету нападающего Джамала Мусиала.

Отметим, что «Бавария» выигрывала со счетом 3:0, но на перерыв после первого тайма ушла при счете 3:2.

Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и вышли на первое место в таблиц, набрав 28 очков и обойдя «Унион» (26 очков), у которого есть матч в запасе.