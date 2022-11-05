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Сегодня, 15:28

Защитник «Баварии» работал над своим голосом, чтобы громче подсказывать партнерам. Он брал уроки у оперного певца

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Дайо Упамекано рассказал, что работал над своим голосом с оперным певцом.

«Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Так что это не что-то новое, но я почувствовал необходимость поработать над своим голосом, чтобы лучше руководить защитой. Я работал с джентльменом, который занимался оперой.

Кричать важно. Кричать не ради того, чтобы кричать, а ради того, чтобы руководить командой. Защитник видит игру сзади, ему важно уметь это делать, чтобы быть лидером», — приводит слова Упамекано L'Equipe.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Дайот Упамекано
ФК Бавария
0
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Томас Мюллер возобновит тренировки на следующей неделе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
7
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
8
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
9
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
10
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
11
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
15
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
5.11 17:30
Герта – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 - : -
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
6.11 19:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 5
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

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 10 1 2
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