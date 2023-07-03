Ондуа сообщил, что скоро определится с новым клубом: «Есть интерес из РПЛ, Германии и других стран»

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о продолжении карьеры.

— Многие сватают вас в РПЛ. Вы уже месяц в России и как будто бы намекаете, что хотите остаться здесь!

— Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально.

— Это будет российский клуб?

— Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено.

— Оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА для вас реально?

— Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.

— Вы долгое время играли в Германии. Были ли предложения от европейских команд?

— Есть предложения из Германии, из других стран тоже. Но нужно сначала все обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек! Могу двигаться дальше.

Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истек 30 июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел 2 матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»