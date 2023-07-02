Дортмундская «Боруссия» заплатит за полузащитника «Вольфсбурга» Нмечу около 30 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» практически согласовала трансфер полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В воскресенье, 2 июля стороны встретятся для того, чтобы обсудить финальные детали сделки. Сумма трансфера составит от 30 до 32 миллионов евро, 22-летний немец заключит долгосрочный контракт с дортмундцами.

Нмеча выступает за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.