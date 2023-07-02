Дортмундская «Боруссия» заплатит за полузащитника «Вольфсбурга» Нмечу около 30 миллионов евро
Дортмундская «Боруссия» практически согласовала трансфер полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
В воскресенье, 2 июля стороны встретятся для того, чтобы обсудить финальные детали сделки. Сумма трансфера составит от 30 до 32 миллионов евро, 22-летний немец заключит долгосрочный контракт с дортмундцами.
Нмеча выступает за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.
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|Боруссия М
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12
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|0-0
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13
|Вердер
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|0-0
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14
|Бохум
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|0
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|0-0
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15
|Аугсбург
|0
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|0
|0-0
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16
|Штутгарт
|0
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|0-0
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17
|Хайденхайм
|0
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|0-0
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18
|Дармштадт
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|18.08
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
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|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
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