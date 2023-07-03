Ондуа опроверг новости о конфликтах с «Ганновером»: «У меня в жизни их нет. Вам скажут и в России, и за границей»
Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал о периоде игры за немецкий клуб.
— Вы попрощались с «Ганновером»? У вас же была неприятная история с клубом...
— Пока не попрощался, потому что я еще отдыхаю. Когда вопрос с новым клубом будет решен, попрощаюсь со всеми, как я обычно делаю.
— Действительно ли у вас был какой-то конфликт с клубом?
— У меня в жизни нет конфликтных ситуаций. Я только делаю то, что люблю, а именно играю в футбол. Вам я не вру. И в России, и за границей вам тоже скажут, что у меня никогда не было конфликтных ситуаций.
— Как бы вы описали свое пребывание в «Ганновере»?
— Я бы сказал, что все было хорошо. Именно в этом клубе я начал стабильно играть за сборную Камеруна. Всегда нужно быть благодарным клубу за то, что он тебя дал. Так же и я благодарен «Ганноверу» за все, что они сделали для меня.
Ранее по информации Bild, в «Ганновере» считали Ондуа лжецом, а также человеком, который занимается самопиаром.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|00:00
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -