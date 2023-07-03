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Сегодня, 09:15

Ондуа опроверг новости о конфликтах с «Ганновером»: «У меня в жизни их нет. Вам скажут и в России, и за границей»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал о периоде игры за немецкий клуб.

— Вы попрощались с «Ганновером»? У вас же была неприятная история с клубом...

— Пока не попрощался, потому что я еще отдыхаю. Когда вопрос с новым клубом будет решен, попрощаюсь со всеми, как я обычно делаю.

— Действительно ли у вас был какой-то конфликт с клубом?

— У меня в жизни нет конфликтных ситуаций. Я только делаю то, что люблю, а именно играю в футбол. Вам я не вру. И в России, и за границей вам тоже скажут, что у меня никогда не было конфликтных ситуаций.

— Как бы вы описали свое пребывание в «Ганновере»?

— Я бы сказал, что все было хорошо. Именно в этом клубе я начал стабильно играть за сборную Камеруна. Всегда нужно быть благодарным клубу за то, что он тебя дал. Так же и я благодарен «Ганноверу» за все, что они сделали для меня.

Ранее по информации Bild, в «Ганновере» считали Ондуа лжецом, а также человеком, который занимается самопиаром.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»

Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
Бундеслига
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Ондуа сообщил, что скоро определится с новым клубом: «Есть интерес из РПЛ, Германии и других стран»
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 И В Н П +/- О
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 00:00
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 - : -
19.08 00:00
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
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Байер – РБ Лейпциг
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19.08 00:00
Боруссия Д – Кельн
 - : -
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
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Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
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