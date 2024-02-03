«Штутгарт» в большинстве обыграл «Фрайбург»

«Фрайбург» на домашнем поле проиграл «Штутгарту» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 1:3.

В первом тайме за гостей забили Дениз Ундав (3-я минута) и Крис Фюрих (7-я). На 18-й минуте полузащитник «Фрайбурга» Мерлин Рель получил красную карточку и покинул поле.

На 11-й добавленной к первому тайму минуте игрок хозяев Лукас Кюблер отыграл один мяч.

Во втором тайме на 74-й минуте защитник «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт забил третий гол команды.

«Штутгарт» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице бундеслиги. «Фрайбург» расположился на 7-й строчке с 28 баллами.