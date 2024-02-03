Дубль Телла принес «Байеру» победу над «Дармштадтом»
«Байер» на выезде обыграл «Дармштадт» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 2:0.
За победителей дубль оформил Натан Телла, который забил на 33-й и 52-й минутах.
«Байер» набрал 52 очка и занимает первое место в бундеслиге. «Дармштадт» находится на 18-й строчке с 11 баллами.
В другом матче 20-го тура «Майнц» проиграл «Вердеру» со счетом 0:1. Единственный гол на 2-й минуте забил Марвин Дукш.
«Майнц» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков в 19 матчах. «Вердер» находится на восьмой строчке с 26 баллами.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|20
|16
|4
|0
|52-14
|52
|
2
|Бавария
|20
|16
|2
|2
|59-19
|50
|
3
|Штутгарт
|20
|13
|1
|6
|46-26
|40
|
4
|Боруссия Д
|20
|10
|7
|3
|40-26
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|44-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|8
|7
|5
|30-24
|31
|
7
|Фрайбург
|20
|8
|4
|8
|26-34
|28
|
8
|Хоффенхайм
|20
|7
|5
|8
|37-39
|26
|
9
|Вердер
|20
|7
|5
|8
|29-32
|26
|
10
|Хайденхайм
|20
|6
|6
|8
|28-35
|24
|
11
|Вольфсбург
|20
|6
|5
|9
|25-32
|23
|
12
|Аугсбург
|20
|5
|7
|8
|29-37
|22
|
13
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|36-41
|21
|
14
|Бохум
|20
|4
|9
|7
|22-38
|21
|
15
|Унион Б
|19
|5
|2
|12
|18-34
|17
|
16
|Кельн
|20
|3
|6
|11
|14-34
|15
|
17
|Майнц
|19
|1
|8
|10
|14-31
|11
|
18
|Дармштадт
|20
|2
|5
|13
|22-49
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|0 : 0
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|3 : 1
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|1 : 1
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|0 : 2
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|1 : 3
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|0 : 1
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|2 : 2
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|14
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|17
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|15
|1
|5
Новости