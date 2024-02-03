Дубль Телла принес «Байеру» победу над «Дармштадтом»

«Байер» на выезде обыграл «Дармштадт» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 2:0.

За победителей дубль оформил Натан Телла, который забил на 33-й и 52-й минутах.

«Байер» набрал 52 очка и занимает первое место в бундеслиге. «Дармштадт» находится на 18-й строчке с 11 баллами.

В другом матче 20-го тура «Майнц» проиграл «Вердеру» со счетом 0:1. Единственный гол на 2-й минуте забил Марвин Дукш.

«Майнц» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков в 19 матчах. «Вердер» находится на восьмой строчке с 26 баллами.