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Сегодня, 20:00

«Фрайбург» намерен обжаловать итог матча с «Баварией», в котором на поле находились 12 игроков мюнхенцев

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Фрайбург» выступил с заявлением по поводу результата матча 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:4), когда на поле находились сразу 12 представителей мюнхенцев.

«Мы стоим перед дилеммой не по своей вине. «Фрайбург» не участвовал и не влиял на события, связанные с заменой. Тем не менее юридические и процессуальные нормы DFB формально вынуждают нас принять действия.

После обсуждений на разных уровнях и юридической экспертизы руководство «Фрайбурга» решило обжаловать результат игры», — говорится в заявлении клуба.

12 игроков на поле оказались в результате двойной замены «Баварии». Кингсли Коман не понял, что его хотят заменить, так как загорелся не его номер (табло показало 29-й вместо 11-го).

Источник: https://www.scfreiburg.com/aktuell/nachrichten/profis/news/20212022/stellungnahme-des-sport-club-freiburg-ev/
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 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
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 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
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 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
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 Майнц 27 11 5 11 40-31 38
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 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
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 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
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 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
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Байер – Кельн
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Боруссия Д

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 13
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Байер

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Вольфсбург

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