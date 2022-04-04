«Фрайбург» намерен обжаловать итог матча с «Баварией», в котором на поле находились 12 игроков мюнхенцев

«Фрайбург» выступил с заявлением по поводу результата матча 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:4), когда на поле находились сразу 12 представителей мюнхенцев.

«Мы стоим перед дилеммой не по своей вине. «Фрайбург» не участвовал и не влиял на события, связанные с заменой. Тем не менее юридические и процессуальные нормы DFB формально вынуждают нас принять действия.

После обсуждений на разных уровнях и юридической экспертизы руководство «Фрайбурга» решило обжаловать результат игры», — говорится в заявлении клуба.

12 игроков на поле оказались в результате двойной замены «Баварии». Кингсли Коман не понял, что его хотят заменить, так как загорелся не его номер (табло показало 29-й вместо 11-го).