Толиссо пропустит 3-4 недели из-за рецидива травмы

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо пропустит 3-4 недели, сообщает Bild.

По информации СМИ, 27-летний француз не присутствовал на тренировке «Баварии» 4 апреля. У него разрыв мышечного волокна.

Ранее появилась информация, что руководство клуба не готово удовлетворить финансовые требования игрока по новому контракту и готово расстаться с игроком летом.

В текущем сезоне Толиссо сыграл в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.