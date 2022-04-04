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Сегодня, 18:02

Толиссо пропустит 3-4 недели из-за рецидива травмы

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо пропустит 3-4 недели, сообщает Bild.

По информации СМИ, 27-летний француз не присутствовал на тренировке «Баварии» 4 апреля. У него разрыв мышечного волокна.

Ранее появилась информация, что руководство клуба не готово удовлетворить финансовые требования игрока по новому контракту и готово расстаться с игроком летом.

В текущем сезоне Толиссо сыграл в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-corentin-tolisso-schon-wieder-verletzt-vierter-muskel-schock-79666298.bild.html
Корантен Толиссо
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 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
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 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
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 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
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 Майнц 27 11 5 11 40-31 38
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 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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Унион Б – Штутгарт
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Фрайбург – Вольфсбург
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 1 : 1
12.03 20:30
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 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
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6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
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 31
Патрик Шик

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Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

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П
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Бавария

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Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

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РБ Лейпциг

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Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

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Александр Хак

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