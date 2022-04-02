«Бавария» нарушила численный состав в матче с «Фрайбургом»

В конце матча 28-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» — «Бавария» (1:4) бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом не сразу заметила, что на поле в составе гостей было 12 футболистов.

Мюнхенцы играли в большинстве совсем непродолжительное время, после чего игра была остановлена, а арбитры, футболисты и тренеры начали о чем-то разговаривать.

Затем игра была продолжена. Будет ли «Бавария» наказана за нарушение численного состава, неизвестно.