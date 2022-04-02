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Сегодня, 18:52

«Бавария» нарушила численный состав в матче с «Фрайбургом»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Бавария» нарушила численный состав в матче с «Фрайбургом».

В конце матча 28-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» — «Бавария» (1:4) бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом не сразу заметила, что на поле в составе гостей было 12 футболистов.

Мюнхенцы играли в большинстве совсем непродолжительное время, после чего игра была остановлена, а арбитры, футболисты и тренеры начали о чем-то разговаривать.

Затем игра была продолжена. Будет ли «Бавария» наказана за нарушение численного состава, неизвестно.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Бавария
0
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Бундеслига: «Бавария» разгромила «Фрайбург», «Боруссия» Д сыграет с «Лейпцигом» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 0 : 0
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 1 : 1
2.04 16:30
Байер – Герта
 2 : 1
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 1 : 4
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 1 : 2
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
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