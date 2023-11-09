В «Баварии» считают, что Тухель сыграл важную роль в прогрессе Сане

Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил игру полузащитника Лероя Сане в нынешнем сезоне.

«Сане показывает отличный прогресс. Он — игрок мирового класса. У него невероятная скорость, техника удара и навык работы с мячом. Томас Тухель сыграл большую роль в его прогрессе», — цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох.

В этом сезоне 27-летний немец провел 10 матчей в бундеслиге, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.