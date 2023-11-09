В «Баварии» считают, что Тухель сыграл важную роль в прогрессе Сане
Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил игру полузащитника Лероя Сане в нынешнем сезоне.
«Сане показывает отличный прогресс. Он — игрок мирового класса. У него невероятная скорость, техника удара и навык работы с мячом. Томас Тухель сыграл большую роль в его прогрессе», — цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох.
В этом сезоне 27-летний немец провел 10 матчей в бундеслиге, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|27-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|10
|4
|1
|5
|15-16
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|15-22
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|- : -
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
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