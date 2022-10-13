Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

13 октября, 17:35

Форвард «Вердера» Фуллкруг получил приз лучшему футболисту бундеслиги в сентябре

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Вердера» Никлас Фуллкруг признан лучшим футболистом чемпионата Германии в сентябре, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце 29-летний немец забил 2 гола в 3 матчах. В данный момент футболист является лучшим бомбардиром чемпионата с 8 голами в 9 играх.

Помимо Фуллкруга на награду претендовали Рами Бенсебаини, Йонас Хофманн (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Кристофер Триммель («Унион»), Флориан Кайнц («Кельн») и Рафал Гикевич («Аугсбург»).

Источник: https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/spieler-des-monats-september-niclas-fullkrug-sv-werder-bremen-tore-21542
Футбол
ФК Вердер
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты «Баварии» недовольны поведением и работой Нагельсманна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 9 6 2 1 16-6 20
2
 Фрайбург 9 5 3 1 14-8 18
3
 Бавария 9 4 4 1 25-8 16
4
 Боруссия Д 9 5 1 3 13-12 16
5
 Вердер 9 4 3 2 20-14 15
6
 Боруссия М 9 4 3 2 16-12 15
7
 Айнтрахт Ф 9 4 2 3 16-16 14
8
 Хоффенхайм 9 4 2 3 14-10 14
9
 Кельн 9 3 4 2 16-15 13
10
 Аугсбург 9 4 1 4 9-13 13
11
 РБ Лейпциг 9 3 3 3 14-13 12
12
 Майнц 9 3 3 3 9-13 12
13
 Вольфсбург 9 2 3 4 9-15 9
14
 Байер 9 2 2 5 13-16 8
15
 Герта 9 1 5 3 10-12 8
16
 Шальке 9 1 3 5 10-21 6
17
 Штутгарт 9 0 5 4 9-14 5
18
 Бохум 9 1 1 7 8-23 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 - : -
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 - : -
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 6
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 7 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 7 1 1
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости