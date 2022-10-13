Форвард «Вердера» Фуллкруг получил приз лучшему футболисту бундеслиги в сентябре
Нападающий «Вердера» Никлас Фуллкруг признан лучшим футболистом чемпионата Германии в сентябре, сообщает официальный сайт турнира.
В минувшем месяце 29-летний немец забил 2 гола в 3 матчах. В данный момент футболист является лучшим бомбардиром чемпионата с 8 голами в 9 играх.
Помимо Фуллкруга на награду претендовали Рами Бенсебаини, Йонас Хофманн (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Кристофер Триммель («Унион»), Флориан Кайнц («Кельн») и Рафал Гикевич («Аугсбург»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
4
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
5
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|
6
|Боруссия М
|9
|4
|3
|2
|16-12
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
8
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|
9
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
10
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
11
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|
13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|
14
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|
15
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|
16
|Шальке
|9
|1
|3
|5
|10-21
|6
|
17
|Штутгарт
|9
|0
|5
|4
|9-14
|5
|
18
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|- : -
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|- : -
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|6
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|7
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|7
|1
|1
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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