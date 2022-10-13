Форвард «Вердера» Фуллкруг получил приз лучшему футболисту бундеслиги в сентябре

Нападающий «Вердера» Никлас Фуллкруг признан лучшим футболистом чемпионата Германии в сентябре, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце 29-летний немец забил 2 гола в 3 матчах. В данный момент футболист является лучшим бомбардиром чемпионата с 8 голами в 9 играх.

Помимо Фуллкруга на награду претендовали Рами Бенсебаини, Йонас Хофманн (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Кристофер Триммель («Унион»), Флориан Кайнц («Кельн») и Рафал Гикевич («Аугсбург»).