Футболисты «Баварии» недовольны поведением и работой Нагельсманна

Футболисты «Баварии» недовольны главным тренером Юлианом Нагельсманном, сообщает Bild.

По данным источника, игроки считают, что специалист неудачно управляет командой во время неудачно складывающихся матчей.

Также футболистам не нравится ротация состава и замены по ходу игр. Отмечается, что Нагельсманн обещал Джамалу Мусиале место в стартовом составе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (2:0), но оставил полузащитника в запасе. Мусиала согласился с решением тренера, однако выразил свое разочарование в разговоре с лидерами команды.

Помимо этого, игроки «Баварии» недовольны поведением Нагельсманна. Звездных футболистов команды беспокоит излишняя импульсивность в высказываниях тренера.

Нагельсманн возглавляет «Баварию» с июля 2021 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии-2022/23 с 16 очками в 9 матчах — мюнхенцы выдали худший старт сезона за последние 12 лет.