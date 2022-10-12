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12 октября, 13:44

Футболисты «Баварии» недовольны поведением и работой Нагельсманна

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Футболисты «Баварии» недовольны главным тренером Юлианом Нагельсманном, сообщает Bild.

По данным источника, игроки считают, что специалист неудачно управляет командой во время неудачно складывающихся матчей.

Также футболистам не нравится ротация состава и замены по ходу игр. Отмечается, что Нагельсманн обещал Джамалу Мусиале место в стартовом составе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (2:0), но оставил полузащитника в запасе. Мусиала согласился с решением тренера, однако выразил свое разочарование в разговоре с лидерами команды.

Помимо этого, игроки «Баварии» недовольны поведением Нагельсманна. Звездных футболистов команды беспокоит излишняя импульсивность в высказываниях тренера.

Нагельсманн возглавляет «Баварию» с июля 2021 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии-2022/23 с 16 очками в 9 матчах — мюнхенцы выдали худший старт сезона за последние 12 лет.

Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
5
2
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1
 Унион Б 9 6 2 1 16-6 20
2
 Фрайбург 9 5 3 1 14-8 18
3
 Бавария 9 4 4 1 25-8 16
4
 Боруссия Д 9 5 1 3 13-12 16
5
 Вердер 9 4 3 2 20-14 15
6
 Боруссия М 9 4 3 2 16-12 15
7
 Айнтрахт Ф 9 4 2 3 16-16 14
8
 Хоффенхайм 9 4 2 3 14-10 14
9
 Кельн 9 3 4 2 16-15 13
10
 Аугсбург 9 4 1 4 9-13 13
11
 РБ Лейпциг 9 3 3 3 14-13 12
12
 Майнц 9 3 3 3 9-13 12
13
 Вольфсбург 9 2 3 4 9-15 9
14
 Байер 9 2 2 5 13-16 8
15
 Герта 9 1 5 3 10-12 8
16
 Шальке 9 1 3 5 10-21 6
17
 Штутгарт 9 0 5 4 9-14 5
18
 Бохум 9 1 1 7 8-23 4
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14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 - : -
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 - : -
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 6
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 7 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 7 1 1
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

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