Форвард «Боруссии» Аллер сыграет против «Аусгбурга» в бутсах с надписью «***** рак». Он перенес опухоль яичек
Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер выйдет на матч 16-го тура чемпионата Германии против «Аусгбурга» в бутсах с надписью «***** (к черту — Прим. «СЭ») рак».
Футболист сообщил об этом у себя в соцсетях и выложил фото обуви.
В июле 2022 года у 28-летнего ивуарийца выявили злокачественную опухоль яичка. Футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции. Он ни разу не выходил на поле в официальных матчах сезона-2022/23.
13 января форвард сделал хет-трик в товарищеской игре против «Базеля» (6:0).
Матч «Боруссия» — «Аугсбург» состоится в воскресенье, 22 января и начнется в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|
2
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
4
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
5
|РБ Лейпциг
|16
|8
|5
|3
|31-22
|29
|
6
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|
7
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|
10
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
11
|Кельн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|
12
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|
13
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
15
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|
16
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
17
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|
18
|Шальке
|16
|2
|3
|11
|13-35
|9
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|3 : 0
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|6 : 0
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|7 : 1
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2