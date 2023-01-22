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Сегодня, 03:16

Форвард «Боруссии» Аллер сыграет против «Аусгбурга» в бутсах с надписью «***** рак». Он перенес опухоль яичек

Иван Торопцев
Корреспондент
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Себастьян Аллер.
Фото Global Look Press

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер выйдет на матч 16-го тура чемпионата Германии против «Аусгбурга» в бутсах с надписью «***** (к черту — Прим. «СЭ») рак».

Футболист сообщил об этом у себя в соцсетях и выложил фото обуви.

Бутсы Себастьяна Аллера. Фото Соцсети
Бутсы Себастьяна Аллера.
Фото Соцсети

В июле 2022 года у 28-летнего ивуарийца выявили злокачественную опухоль яичка. Футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции. Он ни разу не выходил на поле в официальных матчах сезона-2022/23.

13 января форвард сделал хет-трик в товарищеской игре против «Базеля» (6:0).

Матч «Боруссия» — «Аугсбург» состоится в воскресенье, 22 января и начнется в 17.30 (мск).

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
7
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
11
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
12
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
13
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
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34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 1 : 1
21.01 17:30
Бохум – Герта
 3 : 1
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 3 : 0
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 1 : 1
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 3 : 1
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 6 : 0
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 7 : 1
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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Марко Фридль

Марко Фридль

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 15 1 3
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