Флик считает, что Нойер находится в лучшей форме в карьере

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился мнением об игре вратаря Мануэля Нойера.

— Ману великолепно играет уже целый год подряд, — приводит Sky Sports слова Флика. — Когда он в воротах, прицел форвардов становится все меньше и меньше. Нойер сейчас в лучшей форме в своей жизни. Он — огромный профессионал и сосредоточен на своей работе.

В сезоне-2020/21 Нойер провел 14 матчей за «Баварию», 3 из них — на ноль.