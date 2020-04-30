Флик продлил контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

При Флике «Бавария» провела 22 матча, одержала 18 побед, один раз сыграла вничью и трижды уступила. Команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы в первом матче разгромили «Челси» (3:0).

Чемпионат Германии был прерван из-за пандемии. Предполагается, что он возобновится в середине мая.