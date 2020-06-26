Флик отреагировал на информацию о возможном уходе Тиагу Алькантары из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал информацию о том, что полузащитник Тиагу Алькантара намерен покинуть команду этим летом. Ранее сообщалось, что 29-летний испанец не собирается продлевать контракт с мюнхенским клубом и намерен продолжить карьеру в Англии.

— Новостей по продлению контракта с Тиагу пока нет, — цитирует Goal.com Флика. — Мы постоянно обсуждаем эту тему, почти каждый день, но пока ничего нового. Я вижу Тиагу на тренировках и играх, мы пересекаемся каждый день. Он обладает прекрасными качествами в плане работы с мячом, я вижу, что он хочет играть. Это исключительный футболист, он дает команде что-то особенное. Он много делает для «Баварии», хотя есть так называемые эксперты, у которых иное мнение.