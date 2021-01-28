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Футболист «Байера» заразился коронавирусом

17:07
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Полузащитник «Байера» Надим Амири сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Заражение было диагностировано во вторник, 26 января. Футболист сразу был отправлен на карантин.

Амири сыграл за «Байер» в 27 матчах в текущем сезоне, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Его команда занимает 3 место в чемпионате Германии.

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