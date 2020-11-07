Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Фавр назвал сильные стороны «Баварии»

03:28
Теги:

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассчитывает, что его команда сыграет с «Баварией» еще лучше, чем в прошлых играх против мюнхенцев.

— Мы смотрим только на себя и предвкушаем матч, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Флика. — «Бавария» в целом очень хороша. Они высоко прессингуют, играют с максимальным риском. Конечно, у них есть как позитивные, так и негативные стороны. Два наших последних матча против «Баварии» были хороши. Мы должны сыграть еще лучше и при этом очень хорошо обороняться.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/11/vorbericht-bundesliga-borussia-dortmund---fc-bayern

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир