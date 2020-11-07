Фавр назвал сильные стороны «Баварии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассчитывает, что его команда сыграет с «Баварией» еще лучше, чем в прошлых играх против мюнхенцев.

— Мы смотрим только на себя и предвкушаем матч, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Флика. — «Бавария» в целом очень хороша. Они высоко прессингуют, играют с максимальным риском. Конечно, у них есть как позитивные, так и негативные стороны. Два наших последних матча против «Баварии» были хороши. Мы должны сыграть еще лучше и при этом очень хорошо обороняться.