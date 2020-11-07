Фавр назвал сильные стороны «Баварии»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассчитывает, что его команда сыграет с «Баварией» еще лучше, чем в прошлых играх против мюнхенцев.
— Мы смотрим только на себя и предвкушаем матч, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Флика. — «Бавария» в целом очень хороша. Они высоко прессингуют, играют с максимальным риском. Конечно, у них есть как позитивные, так и негативные стороны. Два наших последних матча против «Баварии» были хороши. Мы должны сыграть еще лучше и при этом очень хорошо обороняться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/11/vorbericht-bundesliga-borussia-dortmund---fc-bayern