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Фанат попал Кану мячом для гольфа в висок. Скандальной истории из Германии — 20 лет

17:42
Оливер Кан. Фото ФК «Бавария»
Оливер Кан. Фото ФК «Бавария»
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12 апреля 2000 года в матче чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Баварией» вратарю мюнхенцев Оливеру Кану разбили голову.

Один из болельщиков «Фрайбурга» попал в висок Кану мячом для гольфа. Голкипер доиграл матч до конца и выиграл встречу.

Кан выступал за «Баварию» с 1994-го по 2008 год. В составе мюнхенцев вратарь стал 8-кратным чемпионом Германии и 6-кратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Сейчас 50-летний немец вошел в совет директоров «Баварии».

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