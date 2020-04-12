12 апреля 2000 года в матче чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Баварией» вратарю мюнхенцев Оливеру Кану разбили голову.

Один из болельщиков «Фрайбурга» попал в висок Кану мячом для гольфа. Голкипер доиграл матч до конца и выиграл встречу.

20 лет назад один из болельщиков «Фрайбурга» попал в висок Оливеру Кану мячиком для гольфа ?



Вратарь (весь в крови) чуть не залез на трибуну мстить фанату, а потом все-таки доиграл и выиграл тот матч ? pic.twitter.com/4A2KnxjffL — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 12, 2020

Кан выступал за «Баварию» с 1994-го по 2008 год. В составе мюнхенцев вратарь стал 8-кратным чемпионом Германии и 6-кратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Сейчас 50-летний немец вошел в совет директоров «Баварии».