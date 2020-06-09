Фанат «Майнца» отказался от членства в клубе из-за избытка чернокожих игроков

Фанат «Майнца» заявил об отказе от членства в клубе. По его словам, в составе команды появилось слишком много чернокожих игроков из Африки.

«Уже несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с этим клубом. У меня все еще впечатление, что я не в немецкой бундеслиге, а на Кубке Африки. Я понимаю, что за этим последует, но нет, я не расист. Но их действительно много.

Когда в стартовом составе последние недели появляются девять (!!!) черных игроков, а немецким талантам дается все меньше и меньше шансов, клуба, который я любил столько лет, больше нет. Новески, Бунгерт, Розе, Бабатц, Вайланд, Белл и многие другие стояли за клубные ценности и менталитет. Они отдавали свои кровь, пот и слезы", — заявил болельщик.

В клубе не проигнорировали его жест и выпустили заявление.

«Мы обычно сожалеем, когда кто-то хочет отказаться от членства и страстно боремся за всех членов, но сейчас мы не испытываем никакой жалости, — говорится в заявлении официального фан-клуба. — Расизм начинается, когда расистские мысли распространяются. А не когда кто-то называет себя расизмом, что происходит редко. И да, вы правы, вы не можете идентифицировать себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи и другие характеристики не играют роли. Для нас имеет значение только то, что человек разделяет наши ценности. Мы готовы принимать их в наше сообщество. Мы разделяем ваше решение покинуть наш клуб, потому что вы не разделяете ценности, на которых основан наш клуб».