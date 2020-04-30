Экс-защитник «Боруссии» рассказал, что мог потерять ногу. Его спас отец

Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Кох признался, что в 2011 году ему могли ампутировать ногу после травмы колена. Немец в 29 лет завершил карьеру.

В феврале 2011 года в матче против «Рот-Вайсса» Кох получил травму и ему на следующий день предстояла МРТ. Однако ночью колено начало опухать, и игрок испытывал сильную боль. Тогда отец принял судьбоносное решение отвезти его в больницу.

— Мы приехали в половине десятого, и врачи отделения скорой помощи сразу же сказали, что необходима экстренная операция, — цитирует Goal Коха. — Когда я проснулся, первая информация, которую я получил, заключалась в том, что я бы потерял ногу, если бы мы продолжали ждать МРТ, которая была запланирована на 3 часа дня.