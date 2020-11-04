17-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о том, почему решил перейти в немецкую команду и отказал «Манчестер Юнайтед».

— У «МЮ» отличный состав, — приводит The Guardian слова Беллингема. — Принимая решение, я вовсе не думал о «Манчестер Юнайтед». Я был счастлив, когда «Боруссия» проявила ко мне интерес, принял решение практически сразу. Вообще не думал о других командах. То, как в «Боруссии» встраивают молодежь в состав — просто другой уровень. Ни один клуб в Европе не идет ни в какое сравнение. Здесь для каждого игрока найдется свой человек в тренерском штабе. Отто Аддо, бывший игрок команды и сборной Ганы, особенно хорош, он работает с молодежью. В «Боруссии» есть поддержка для каждого, у каждого есть шанс попасть в основной состав.

Говорил ли я с Санчо? Можно сказать и так, скорее, мы общались через других людей. Я что-то подмечал, а мне говорили: «Джейдон бы подумал точно так же». А так, мы не особо контактировали. У меня, пожалуй, были совсем другие обстоятельства перехода в «Боруссию», я ведь все-таки провел 44 матча за «Бирмингем» в прошлом сезоне, а он играл за молодежную команду «Манчестер Сити». В любом случае, я рад, что мне выпала возможность оказаться там, где я сейчас.

Беллингем перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» летом 2020 года за 23 миллиона евро. В сезоне-2020/21 на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 9 матчах за команду из Дортмунда.