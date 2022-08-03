Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании Депая
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.
По данным Sport.es, немецкая команда ищет замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка. Однако осуществить трансфер Депая будет сложно, так как «Барса» хочет получить 20 миллионов евро за 28-летнего игрока, в то время как «Боруссия» может позволить себе только аренду.
Ранее сообщалось, что Депай хочет расторгнуть контракт с «Барселоной».
В минувшем сезоне нидерландский форвард провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал две голевые передачи.
Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|Байер
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|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0
|0-0
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30 тур
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34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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