Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании Депая

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

По данным Sport.es, немецкая команда ищет замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка. Однако осуществить трансфер Депая будет сложно, так как «Барса» хочет получить 20 миллионов евро за 28-летнего игрока, в то время как «Боруссия» может позволить себе только аренду.

Ранее сообщалось, что Депай хочет расторгнуть контракт с «Барселоной».

В минувшем сезоне нидерландский форвард провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал две голевые передачи.

Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.