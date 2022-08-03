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Сегодня, 16:36

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании Депая

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

По данным Sport.es, немецкая команда ищет замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка. Однако осуществить трансфер Депая будет сложно, так как «Барса» хочет получить 20 миллионов евро за 28-летнего игрока, в то время как «Боруссия» может позволить себе только аренду.

Ранее сообщалось, что Депай хочет расторгнуть контракт с «Барселоной».

В минувшем сезоне нидерландский форвард провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал две голевые передачи.

Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/dortmund-interesa-fichaje-memphis-14215637
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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