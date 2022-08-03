Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 09:26

Кавани согласовал общие условия контракта с дортмундской «Боруссией»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани согласовал общие условия контракта с дортмундской «Боруссией», сообщает Bild.

По информации источника, главная проблема потенциального трансфера — большая зарплата 35-летнего уругвайца, превышающая отметку в 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что, скорее всего, клуб из Дортмунда не сможет ее себе позволить, поэтому нападающему придется пойти на существенное понижение оклада.

В прошедшем сезоне Кавани забил 2 мяча в 20 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Он покинул клуб 30 июня 2022 года в статусе свободного агента.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дортмундская «Боруссия» может подписать форварда «Кельна» Модеста
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости