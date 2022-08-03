Кавани согласовал общие условия контракта с дортмундской «Боруссией»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани согласовал общие условия контракта с дортмундской «Боруссией», сообщает Bild.

По информации источника, главная проблема потенциального трансфера — большая зарплата 35-летнего уругвайца, превышающая отметку в 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что, скорее всего, клуб из Дортмунда не сможет ее себе позволить, поэтому нападающему придется пойти на существенное понижение оклада.

В прошедшем сезоне Кавани забил 2 мяча в 20 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Он покинул клуб 30 июня 2022 года в статусе свободного агента.